Елена Малышева рассказала о падении на фитнес-тренировке

Елена Малышева. Кадр: соцсети
Знаменитости пришлось нелегко

Теледоктор Елена Малышева сделала весьма откровенное признание и заявила, что пережила крайне неприятный инцидент во время тренировки в фитнес-зале.

Знаменитость пожаловалась на проблемы, которые начались во время занятия сайклингом – интенсивной кардиотренировки на велотренажере. Звезда отметила, что уже спустя несколько минут после активного физического включения в занятие она почувствовала себя дурно.

"Через 15 минут я поняла, что умираю, и решила уйти", – рассказала телеведущая.

При этом после того, как звезда слезла с велосипеда, у нее подкосились ноги, и она упала рядом с тренажером. После этого неприятного казуса ей даже пришлось отползать в сторону.

Врач добавила, что тогда ей было настолько плохо, что она даже не могла подобрать слова, чтобы описать свое состояние. Произошедшее стало для нее настоящим испытанием. Сейчас ее состояние, к счастью, не вызывает опасений. 

К слову, недавно теледоктора ядовито уколол Стас Садальский.

Источник: Шоу "Жить здорово!" ✓ Надежный источник
