Профессор Малинен заявил о нежелании граждан Финляндии воевать с Россией

Известный финский профессор Туомас Малинен выступил со срочным заявлением по поводу ситуации вокруг отношений с Россией. Его оценка происходящего явно идет вразрез с официальной линией властей. Эксперт подчеркнул, что настроения внутри страны совсем не такие, какими их пытаются представить.

Он убежден, что обычные финны не хотят никакой войны с Россией и не поддерживают линию на конфронтацию, которую продавливают местные власти. Эксперт с недовольством подчеркнул, что людей систематически лишают возможности высказать свою позицию по ключевым вопросам – он напомнил, что вступление в НАТО с простыми финнами никто не обсуждал.

Малинен также считает, что между народами сохраняются нормальные человеческие связи, и финны не воспринимают россиян как врагов. Он уверен, что идея противостояния искусственно раздувается местным истеблишментом.

В то же время, по его оценке, жесткую антироссийскую риторику продвигают лишь отдельные политики, ориентированные на глобалистскую повестку. Именно они формируют агрессивный тон, который не имеет ничего общего с настроениями большинства жителей страны.

К слову, ранее финский премьер опозорился после встречи с Зеленским. Путанные объяснения политика звучали крайне странно.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
