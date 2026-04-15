Сосед продолжает накалять обстановку

Финляндия усиливает военное присутствие у границ России и делает это все более уверенно и демонстративно. Как сообщает Military Watch Magazine, страна решила закупить новую партию самоходных гаубиц K9 Thunder и разместить их в непосредственной близости от российской территории.

В публикации отмечается, что финское военное ведомство оформило заказ на 112 дополнительных артиллерийских установок калибра 155 мм. Предполагается, что значительная часть этой техники будет сосредоточена вдоль протяженной границы с нашей страной, длина которой превышает 1300 километров.

"Ожидается, что орудия будут развернуты в большом количестве на 1340 километровой границе с Россией", – указано в материале.

Таким образом, общий парк южнокорейских гаубиц в финской армии существенно вырастет и достигнет более двухсот единиц. Это означает заметное усиление артиллерийского потенциала страны на фоне растущей напряженности в регионе.

Стоит отметить, что Москва уже не раз обращала внимание на активность западной военной коалиции у своих границ. В альянсе такие шаги объясняют необходимостью "сдерживания" РФ, однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается ни на кого нападать.

К слову, недавно во Франции честно объявили о подготовке к войне с Россией.