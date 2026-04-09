Глава МИД Финляндии осудила риторику Трампа в адрес Ирана

Хельсинки решили вставить свои пять копеек в сложившуюся ситуацию

В Европе резко отреагировали на высказывания хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа в адрес Ирана. Руководительница главного внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен заявила, что евродержавы не готовы закрывать глаза на агрессивную риторику США.

"Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями", – объявила финский министр.

Напомним, американцам и иранцам удалось достичь двухнедельного перемирия, однако вскоре обе стороны заявили о том, что оппонент нарушает условия соглашения. Трамп в свойственной ему воинственной манере пригрозил более масштабными боями при срыве соглашения с Ираном.

В Финляндии же напомнили, что сейчас появился редкий шанс сохранить стабильность между США и Ираном. На этом фоне, как отметила министр, резкие и жесткие высказывания выглядят абсолютно неуместными.

Также министр сообщила, что в последние дни активно общалась с коллегами из ближневосточного региона и, по ее оценке, в дипломатической среде появилась надежда на более спокойное решение всех проблем.

Стоит отметить, что новости о перемирии вызвали резкую критику в Израиле.