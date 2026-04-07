Кнутов: Иран действует по "вьетнамской тактике", сбивая самолеты США

"Призраки Вьетнама": Иран заставил США вспомнить старый кошмар
Фото: Hamed Jafarnejad/Wikimedia Commons
Методы полувековой давности не утратили своей эффективности

Конфликт между Ираном и США вступил в новую фазу. На первый план вышла тактика, которой больше полувека. Иранские ПВО регулярно поражают американские цели, и секрет кроется вовсе не в суперсовременном оборудовании, а в грамотном методе его использования.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил aif.ru: иранские зенитно-ракетные комплексы действуют из засады. Они вычисляют траекторию полета американских самолетов, наблюдают, наносят удар и тут же уходят, чтобы не быть уничтоженными в ответ.

"Это еще вьетнамская тактика, она в свое время зарекомендовала себя очень хорошо, когда вьетнамцы таким же образом сбивали американские самолеты", – отметил Кнутов.

Одним из громких эпизодов стало уничтожение истребителя F-15. Судьба пилотов превратилась в настоящий триллер. Один летчик был спасен сразу. Второй прятался в расщелине в горах, пока США проводили кампанию по дезинформации. Они сообщали, что пилот уже найден и его вывозят по суше, сбивая иранцев с толку. Тем временем его засекли по маячку и эвакуировали по воздуху.

США заявляют о колоссальном количестве пораженных целей над территорией Ирана – порядка 10-13 тысяч. Президент Трамп заявляет, что осталось около трех тысяч целей.

Экс-сотрудник НАТО Жак Бо считает, что Трамп подарил Тегерану шанс изменить ситуацию. По его словам, Иран больше не просто обороняется, а успешно укрепляет позиции. "Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность", – подытожил аналитик.

Источник: aif.ru
"Красные линии пройдены": в Казахстане ошеломлены атакой ВСУ

Киевский режим резко обострил обстановку на международной арене

Во Франции честно объявили о подготовке к войне с Россией

Европейским политикам не живется спокойно

