Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия перемирия с Ираном

"Это катастрофа": в Вашингтоне пришли в ужас из-за перемирия с Ираном
В американской политической среде резко отреагировали на сообщения о договоренностях между американцами и иранцами. Представитель Республиканской партии Крис Мерфи выступил с жесткой критикой предполагаемых условий перемирия – политик в ужасе от происходящего и считает это катастрофой.

Государственный деятель заявил, что если распространяемая тегеранской администрацией информация подтвердится даже частично, последствия этого будут крайне тяжелыми.

"Кто знает, правда ли все это. Но если это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира", – объявил сенатор.

Политик сокрушается из-за того, что военные действия, инициированные Дональдом Трампом в итоге привели к усилению позиций Тегерана в регионе.

Кроме того, он усомнился в достоверности официальной информации и указал, что стороны конфликта представляют условия перемирия по-разному, при этом Трампа он прямо обвинил во лжи.

Ранее хозяин Овального кабинета заявил о достижении договоренности о временном прекращении огня сроком на две недели.

Тегеран, в свою очередь, объявил о победе над США и утверждает, что американская сторона согласилась на выставленные им требования. В частности, речь идет о сохранении за иранцами контроля над Ормузским проливом, выплатите компенсации, снятии рестрикций и разрешении на дальнейшее обогащение урана. Кроме того, в Иране заявили, что США готовы вывести свои военные силы с территории Ближнего Востока.

К слову, ранее ход Ирана ошеломил США.

Источник: Телеканал CNN ✓ Надежный источник
