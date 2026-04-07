Истребители Франции появились в 130 км от границы с Россией

Макрон решился на опасный шаг: НАТО перебросило истребители к российской границе
Фото: Wikimedia Commons
Предлогом стало патрулирование воздушного пространства

Французские истребители Rafale прибыли на авиабазу Шяуляй в Литве – всего в 130 километрах от границы России, сообщает Military Watch Magazine. Официальная причина – патрулирование воздушного пространства НАТО в рамках миссии Baltic Air Policing.

Однако возможности этих машин говорят об обратном. Rafale способны нести крылатые ракеты и наносить удары в глубине российской территории, включая цели за Москвой и Санкт-Петербургом. Это не "полицейская" миссия, а демонстрация готовности к серьезному конфликту.

Одновременно французские танки Leclerc начали стрельбы в Румынии – прямо у границ Украины. Париж уже не скрывает: президент Макрон не раз заявлял о возможности отправки наземных войск, чтобы "сделать все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".

По данным издания, французский Rafale – машина далеко не выдающаяся. Его радар в четыре раза меньше, чем у российских Су-30 и Су-35, а по мощности он уступает даже американскому F-15EX. В бою с российскими Су-57 у него шансов практически нет. Но сам факт переброски – опасный сигнал.

Ранее финский политик Армандо Мема уже предупреждал, что Запад готовится к большой войне. По его словам, миф о "российской угрозе" нужен западным элитам, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем.

Источник: Military Watch Magazine
