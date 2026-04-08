Космическая разведка от страны НАТО – инструмент в большой в большой битве

Украинская армия осталась без привычного объема спутниковой информации после того, как США сместили фокус на ближневосточный конфликт. Собственных космических мощностей для наведения дронов в реальном времени у Киева нет. Кто занял место Вашингтона, в интервью "МК" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По словам специалиста, ответ очевиден и не требует догадок. Руководство Франции публично подтвердило, что три четверти разведывательных сведений для Украины поступает именно от Парижа. Британцы также вносят весомый вклад. Американцы, хотя и остаются в игре, теперь обеспечивают не более 10-15 процентов данных.

Официально такая активность объясняется поддержкой Киева. Однако истинная подоплека, считает Кнутов, гораздо глубже. Европейские элиты не оставили надежд на ослабление России. Их цель – затянуть конфликт, истощить страну и в итоге получить доступ к ее ресурсам, которые критически важны для нового технологического уклада.

"Космическая разведка от Франции – это не просто помощь Украине, это оружие в большой битве за ресурсы будущего", – резюмировал аналитик.

Ранее эстонские журналисты представили доказательства, что украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область, стартовали с территории Прибалтики. Очевидцы в Нарве сняли на видео рой беспилотников, направлявшийся в сторону Усть-Луги. В Эстонии называли конкретную точку запуска – деревня Рутья, где в последнее время заметно строительство военного объекта. Эксперты отмечали, что легкомоторным дронам физически сложно преодолеть более тысячи километров с Украины без постоянной коррекции курса.