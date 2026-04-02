Эстонские журналисты назвали конкретные пункты запуска беспилотников ВСУ

Летели из Прибалтики: в Эстонии раскрыли, откуда били дронами по Ленобласти
Фото: commons.wikimedia.org
Едва ли легкомоторный дрон преодолел бы несколько стран при запуске из Украины

Эстонские журналисты представили новые доказательства того, что украинские беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, стартовали с территории Прибалтики. Очевидцы в Нарве сняли на видео рой дронов, направлявшийся в сторону Усть-Луги.

Основатель движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев назвал конкретные точки запуска. По его словам, в Эстонии это деревня Рутья, где в последнее время заметно строительство военного объекта. В Латвии – поселок Малнава, который уже фигурировал как минимум в двух атаках беспилотников.

Военный эксперт Владимир Попов в беседе с "МК" объяснил, почему дроны физически не могли прилететь с Украины. Беспилотникам на таком расстоянии требуется постоянная коррекция курса из-за смены давления, ветра и магнитных полей. Каждые 100–200 километров полетные данные необходимо обновлять.

"Пролететь более тысячи километров легкомоторному беспилотнику очень трудно. Штурманы каждые 10–15 минут корректировали наш полет, чтобы я точно выдержал маршрут. А тут беспилотники", – заявил эксперт.

Кроме того, дронам "Бобер" или "Лютый" потребовалось бы от 60 до 100 килограммов топлива на борту, не считая взрывчатки. Это указывает на то, что запуск производился либо с прибалтийских полигонов, либо с кораблей или катеров в нейтральных водах Балтики.

Кстати, военный эксперт Юрий Кнутов уже призывал сбивать украинские беспилотники над территорией стран НАТО. По его мнению, полагаться только на дипломатию неправильно – необходим жесткий военный ответ. Он подчеркивал, что российские комплексы ПВО (С-400, С-300В4, С-350 "Витязь") способны поражать цели на большой и средней дальности, в том числе и над сопредельными государствами. 

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
По теме

"Воинственная ведьма": слова Каллас о Москве вызвали взрыв бешенства в Финляндии

Блондинка продолжает поражать общественность

"Массированные ракетные атаки": раскрыт летний план России по деблокаде Черного моря

Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

