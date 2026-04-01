"Дипломатией не отделаться": в России призвали сбивать дроны ВСУ над странами НАТО
Военный аналитик Юрий Кнутов в эфире радио "Говорит Москва" высказал мнение, что российские средства противовоздушной обороны способны ликвидировать вражеские беспилотники в небе над Латвией и Эстонией. По его убеждению, полагаться лишь на дипломатию в таких ситуациях недостаточно.

Специалист подчеркнул, что необходимо фиксировать появление дронов и уничтожать их на максимальном удалении – еще над сопредельными государствами. Реагировать исключительно политическими заявлениями он считает неправильным, настаивая на жестком военном ответе.

Кнутов отметил, что в распоряжении Ленинградского военного округа имеются все необходимые системы ПВО – комплексы С-400, С-300В4 и С-350 "Витязь", способные поражать цели на большой и средней дальности. Эта техника, по его словам, уже доказала свою эффективность в ходе спецоперации.

Ранее эксперт уже называл налеты дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область фактическим объявлением войны. А сенатор Владимир Джабаров заявил, что Финляндия, пропуская через свою территорию украинские БПЛА, включилась в войну против РФ.

Кстати, в конце марта российские средства ПВО зафиксировали сразу несколько попыток атак на объекты в регионе. Беспилотники запускались, предположительно, с территории Эстонии, однако были перехвачены на подлете. В Минобороны тогда заявили, что подобные провокации не останутся без внимания.

Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
