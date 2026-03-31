В Совфеде заявили, что у России есть право сбивать беспилотники над Финляндией

Фото: freepik.com
То же самое касается всех трех прибалтийских государств

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Финляндия, пропуская через свою территорию украинские беспилотники, фактически включилась в войну против России. Его слова приводит "Газета.ру".

Чиновник напомнил, что соседнее государство пропускает дроны ВСУ в направлении РФ.

"По сути, она тем самым включилась в войну с Россией. Да, опосредованно, но тем не менее она, пропуская эти беспилотники, должна понимать, что они могут нанести ущерб нашей стране", – указал сенатор.

По его словам, у Москвы есть все основания сбивать такие дроны прямо над территорией Финляндии. То же касается и стран Прибалтики.

Напомним, 29 марта финские власти сообщили о залете нескольких украинских беспилотников. ВВС страны подняли истребители, но сбивать дроны не стали, чтобы "избежать сопутствующего ущерба". Один из аппаратов упал у города Коувола, в 285 километрах от Петербурга. Местные жители утверждают, что он взорвался.

В Хельсинки попытались замять инцидент, заявив, что угрозы для страны не было, а ситуация полностью контролировалась. Российские эксперты назвали эти объяснения "сказками для обывателей".

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Система рухнула": Иран "продырявил" радарную сеть США и Израиля

Общая воздушная оборона в регионе для Тель-Авива и Вашингтона теперь крайне уязвима

"Сказки для обывателя": в России назвали ложью заявления Финляндии о дронах ВСУ

Армия европейской страны не стала сбивать БПЛА и попыталась замять инцидент, заявив, что ситуация контролируется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей