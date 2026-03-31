В Совфеде заявили, что у России есть право сбивать беспилотники над Финляндией

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Финляндия, пропуская через свою территорию украинские беспилотники, фактически включилась в войну против России. Его слова приводит "Газета.ру".
Чиновник напомнил, что соседнее государство пропускает дроны ВСУ в направлении РФ.
"По сути, она тем самым включилась в войну с Россией. Да, опосредованно, но тем не менее она, пропуская эти беспилотники, должна понимать, что они могут нанести ущерб нашей стране", – указал сенатор.
По его словам, у Москвы есть все основания сбивать такие дроны прямо над территорией Финляндии. То же касается и стран Прибалтики.
Напомним, 29 марта финские власти сообщили о залете нескольких украинских беспилотников. ВВС страны подняли истребители, но сбивать дроны не стали, чтобы "избежать сопутствующего ущерба". Один из аппаратов упал у города Коувола, в 285 километрах от Петербурга. Местные жители утверждают, что он взорвался.
В Хельсинки попытались замять инцидент, заявив, что угрозы для страны не было, а ситуация полностью контролировалась. Российские эксперты назвали эти объяснения "сказками для обывателей".
Армия европейской страны не стала сбивать БПЛА и попыталась замять инцидент, заявив, что ситуация контролируется