Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Финская активистка Салли Райски, которая обратилась за политубежищем в Россию, рассказала о пугающих изменениях в европейском обществе. Женщина сообщила, что у нее на родине и в ряде других стран все чаще наблюдается ситуация, при которой нацистская символика и преступные идеи перестают восприниматься как нечто недопустимое и постепенно становятся частью обыденной реальности.

Она отметила, что сталкивалась с подобными проявлениями еще в подростковом возрасте, и уже тогда это не вызывало должной реакции со стороны общества. Беженка подчеркнула, что в Европе, включая такие страны, как Швейцария, действуют организации с пронацистской идеологией, а среди финской молодежи можно встретить немало людей с символикой вроде "Черного солнца", нанесенной в виде татуировок.

Она отметила, что формально подобные вещи запрещены, однако на практике никакого жесткого контроля нет и все происходящее воспринимается как нечто привычное. Такое отношение создает очень и очень опасную тенденцию, при которой общество постепенно привыкает к тому, что ранее считалось недопустимым.

Финка также пояснила, что именно обеспокоенность из-за распространения подобных идей подтолкнула ее глубже изучать события в Донбассе. Она считает недопустимым не только сам факт нормализации нацистской идеологии, но и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

К слову, ранее Финляндия несла очередной удар по России.