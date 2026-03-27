Финская активистка Салли Райски, которая обратилась за политубежищем в Россию, рассказала о пугающих изменениях в европейском обществе. Женщина сообщила, что у нее на родине и в ряде других стран все чаще наблюдается ситуация, при которой нацистская символика и преступные идеи перестают восприниматься как нечто недопустимое и постепенно становятся частью обыденной реальности.
Она отметила, что сталкивалась с подобными проявлениями еще в подростковом возрасте, и уже тогда это не вызывало должной реакции со стороны общества. Беженка подчеркнула, что в Европе, включая такие страны, как Швейцария, действуют организации с пронацистской идеологией, а среди финской молодежи можно встретить немало людей с символикой вроде "Черного солнца", нанесенной в виде татуировок.
Она отметила, что формально подобные вещи запрещены, однако на практике никакого жесткого контроля нет и все происходящее воспринимается как нечто привычное. Такое отношение создает очень и очень опасную тенденцию, при которой общество постепенно привыкает к тому, что ранее считалось недопустимым.
Финка также пояснила, что именно обеспокоенность из-за распространения подобных идей подтолкнула ее глубже изучать события в Донбассе. Она считает недопустимым не только сам факт нормализации нацистской идеологии, но и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
