Альянс сам стал всем тем, в чем беспочвенно обвинял Москву

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высказался о действиях НАТО на Ближнем Востоке. По его словам, альянс, который годами обвинял Москву в агрессии, сам давно превратился в предмет критики, достойной той, с которой постоянно беспочвенно выступал в адрес России.

"Сейчас они оправдывают незаконную агрессивную войну против Ирана, начатую без всякого повода. На протяжении многих лет нам твердили, что Россия – это плохой актор, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля против Ирана", – написал политик.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в альянс, уже занимается планированием операций по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Кстати, ранее Мема уже выступал с жесткими заявлениями. В начале марта он предупреждал, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии может спровоцировать Москву на военную операцию. По его мнению, некоторые политики в Хельсинки ошибочно полагают, что членство в НАТО автоматически гарантирует безопасность при любых обстоятельствах.