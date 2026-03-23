Финский политик обвинил НАТО в двойных стандартах на фоне войны против Ирана

"Нам твердили, что Россия плохая": в Финляндии высмеяли НАТО из-за войны в Иране
Фото: commons.wikimedia.org
Альянс сам стал всем тем, в чем беспочвенно обвинял Москву

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высказался о действиях НАТО на Ближнем Востоке. По его словам, альянс, который годами обвинял Москву в агрессии, сам давно превратился в предмет критики, достойной той, с которой постоянно беспочвенно выступал в адрес России.

"Сейчас они оправдывают незаконную агрессивную войну против Ирана, начатую без всякого повода. На протяжении многих лет нам твердили, что Россия – это плохой актор, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля против Ирана", – написал политик.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в альянс, уже занимается планированием операций по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Кстати, ранее Мема уже выступал с жесткими заявлениями. В начале марта он предупреждал, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии может спровоцировать Москву на военную операцию. По его мнению, некоторые политики в Хельсинки ошибочно полагают, что членство в НАТО автоматически гарантирует безопасность при любых обстоятельствах.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Генсек НАТО публично раскрыл планы Зеленского на Россию

Бывший комик принял важное решение

В США сделали поразительное признание о планах на "Северные потоки"

Российские газовые магистрали обладают огромным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей