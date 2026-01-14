Финский депутат Мема ответил Каллас на ее желание ввести против РФ новые санкции

Каллас поставили на место в Финляндии после новых угроз в адрес России
Фото: commons.wikimedia.org
Еврочиновнице посоветовали сменить язык общения

Заявления главы европейской дипломатии и зампреда еврокомиссии Каи Каллас о санкциях в отношении России говорит о нежелании Европы завершать военный конфликт на Украине. Такого мнения придерживается финский депутат Армандо Мема ("Альянс свободы").

Ранее Каллас анонсировала завершение работы над очередным, 20-м пакетом антироссийских санкций.

Мема заявил в соцсети X, что те, кто желает завершить конфликт, должны вернуться к реальности – и Каллас должна "быть серьезной", а также сменить язык общения.

Антироссийская политика в виде санкционных мер, отмечает финский политик, вовсе не приближает к заключению мира. Каллас же продолжает настаивать на конфискации активов России, хотя в Евросоюзе и признали, что необходимо возвращаться к переговорам с Москвой.

По данным Euractiv, который ссылается на одного из дипломатов, ЕС намерен принять санкционный пакет до 24 февраля – к годовщине начала специальной операции на Украине.

В СВР Эстонии при этом недавно объявили, что у России отсутствуют намерения нападать на какую-либо из стран Балтии либо НАТО. Хотя до этого европейская сторона настаивала, что РФ якобы нарушала воздушное пространство альянса. А Каллас и вовсе заявляла, что Россия за столетие "напала более чем на 19 стран" (в ответ в МИД России призвали вызвать той санитаров).

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Вот-вот нападет": на Западе описали план победы над Россией

Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

Как Киев помог России после удара "Орешником", рассказали в США

Странные действия незалежных оказались нам на руку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей