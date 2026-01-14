Еврочиновнице посоветовали сменить язык общения

Заявления главы европейской дипломатии и зампреда еврокомиссии Каи Каллас о санкциях в отношении России говорит о нежелании Европы завершать военный конфликт на Украине. Такого мнения придерживается финский депутат Армандо Мема ("Альянс свободы").

Ранее Каллас анонсировала завершение работы над очередным, 20-м пакетом антироссийских санкций.

Мема заявил в соцсети X, что те, кто желает завершить конфликт, должны вернуться к реальности – и Каллас должна "быть серьезной", а также сменить язык общения.

Антироссийская политика в виде санкционных мер, отмечает финский политик, вовсе не приближает к заключению мира. Каллас же продолжает настаивать на конфискации активов России, хотя в Евросоюзе и признали, что необходимо возвращаться к переговорам с Москвой.

По данным Euractiv, который ссылается на одного из дипломатов, ЕС намерен принять санкционный пакет до 24 февраля – к годовщине начала специальной операции на Украине.

В СВР Эстонии при этом недавно объявили, что у России отсутствуют намерения нападать на какую-либо из стран Балтии либо НАТО. Хотя до этого европейская сторона настаивала, что РФ якобы нарушала воздушное пространство альянса. А Каллас и вовсе заявляла, что Россия за столетие "напала более чем на 19 стран" (в ответ в МИД России призвали вызвать той санитаров).