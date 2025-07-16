Европейцы раскритиковали Каллас за желание надавить на Россию

"Что она курит": новое заявление Каллас о России вызвало взрыв на Западе
Кая Каллас. Фото: соцсети
Люди крайне удивлены поведением дипломата

Западные пользователи интернет-пространства резко раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас после ее заявлений о необходимости усилить давление на нашу страну ради заключения мира на украинских землях. Многие комментаторы не согласились с ее позицией и предложили свои варианты выхода из конфликта.

Один из пользователей высказал мнение, что проще было бы заставить Украину прекратить боевые действия, напомнив, что в конфликте участвуют две стороны. Другой отметил, что для спасения жизней и экономии средств можно было бы просто принять условия России и начать соблюдать прежние договоренности НАТО о нерасширении.

Некоторые призвали Каю Каллас уйти в отставку. Другие резонно заметили, что все важнейшие решения принимает не Европа в целом, а "гнилой Евросоюз".

Один пользователь возмутился тем, что Каллас, будучи представителем внешнеполитического ведомства ЕС, мало делает для прекращения конфликта. Он поинтересовался, предпринимала ли она попытки переговорить с российской стороной, чтобы узнать их точку зрения, и заявил, что Каллас позорит ЕС и всю европейскую внешнюю политику.

Многие участники обсуждения усомнились в эффективности выбранного Европой курса и подвергли яростной критике предложения давить на Россию.

"Пожалуйста, подайте в отставку", "Нет, Кая, не Европа, а ваш гнилой Евросоюз!", "Что вы курите? Европа когда-то была одной из самых влиятельных сил в дипломатии", – негодуют жители западных стран.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная цель нового антироссийского ультиматума США.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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