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Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости нового пакета экономических рестрикций против России вызвали шквал возмущения среди западных пользователей Сети.
Ее заявление о продолжении давления на Москву сочли абсурдным и оторванным от действительности. Комментаторы напомнили: антироссийская политика Брюсселя уже привела к росту цен на энергию и ухудшению жизни самих европейцев, но не изменила позицию Кремля.
Так, один из пользователей заметил, что подобных заявлений уже было с десяток, но все они ни к чему не привели, кроме как к росту его же счетов за электричество. Другой саркастично добавил, что, судя по происходящему, Европе теперь действительно придется учить русский язык.
Некоторые прямо обвинили дипломата в неадекватности: по их мнению, наивно ожидать нового результата, продолжая повторять старые действия. Один из комментаторов охарактеризовал это как классическое безумие.
"Эта женщина полностью бредит", "Вы воплощение безумия и глупости...", "В утиль НАТО и ЕС", – пишут обозленные люди.
Участники обсуждения подчеркнули, что реального эффекта от прежних ограничений не было – пострадала только экономика ЕС. Звучали и призывы прекратить бессмысленную эскалацию и распустить НАТО и ЕС как структуры, наносящие ущерб Европе.
Ранее стало известно, что венгерские и словацкие власти уже заблокировали 18-й пакет санкций, поскольку Брюссель в обход своих же правил пытается запретить им закупки российской нефти и газа. Несмотря на это, Каллас настаивает, что новый пакет должен быть одобрен уже до конца недели.
Ранее в Германии подробно описали, что Европа готовит России.
Западные страны все давно продумали