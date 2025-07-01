Люди в бешенстве от слов евродипломата

Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости нового пакета экономических рестрикций против России вызвали шквал возмущения среди западных пользователей Сети.

Ее заявление о продолжении давления на Москву сочли абсурдным и оторванным от действительности. Комментаторы напомнили: антироссийская политика Брюсселя уже привела к росту цен на энергию и ухудшению жизни самих европейцев, но не изменила позицию Кремля.

Так, один из пользователей заметил, что подобных заявлений уже было с десяток, но все они ни к чему не привели, кроме как к росту его же счетов за электричество. Другой саркастично добавил, что, судя по происходящему, Европе теперь действительно придется учить русский язык.

Некоторые прямо обвинили дипломата в неадекватности: по их мнению, наивно ожидать нового результата, продолжая повторять старые действия. Один из комментаторов охарактеризовал это как классическое безумие.

"Эта женщина полностью бредит", "Вы воплощение безумия и глупости...", "В утиль НАТО и ЕС", – пишут обозленные люди.

Участники обсуждения подчеркнули, что реального эффекта от прежних ограничений не было – пострадала только экономика ЕС. Звучали и призывы прекратить бессмысленную эскалацию и распустить НАТО и ЕС как структуры, наносящие ущерб Европе.

Ранее стало известно, что венгерские и словацкие власти уже заблокировали 18-й пакет санкций, поскольку Брюссель в обход своих же правил пытается запретить им закупки российской нефти и газа. Несмотря на это, Каллас настаивает, что новый пакет должен быть одобрен уже до конца недели.

Ранее в Германии подробно описали, что Европа готовит России.