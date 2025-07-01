Ситуация близка к точке невозврата

Известный в Германии политолог и специалист по пропаганде Йонас Тегель подробно описал, что европейцы готовят нашей стране. Аналитик выразил мнение, что антироссийская риторика в Европе сегодня построена по лекалам прошлых столетий.

Он указал, что современные европейские власти фактически копируют методы пропаганды XX века, чтобы убедить своих граждан поддержать масштабные военные расходы, восстановление призыва и подготовку к возможному военному конфликту с Россией.

Автор подчеркнул, что нынешняя информационная стратегия Запада напоминает методы, применявшиеся в середине прошлого века – например, кампанию против правительства Гватемалы, организованную американским пиарщиком Эдвардом Бернейсом.

"Стратегия Бернейса была столь же проста, сколь и успешна", – напомнил он.

Тогда, по словам исследователя, публике целенаправленно внушали страх перед вымышленной угрозой со стороны якобы опасного диктатора, и этот механизм сегодня применяется в отношении нашей страны. Аналитик отметил, что крупные игроки медиа снова выполняют ключевую роль в формировании нужного общественного мнения, раздувая образ врага и создавая атмосферу тревоги, что обосновать возможную войну.

К слову, ранее новый дерзкий шаг главы киевского режима Зеленского вызвал недоумение на Западе.