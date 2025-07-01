Berliner Zeitung: Европу готовят к войне с Россией по методичкам ХХ века

"Просто и успешно": что Европа готовит России – в ФРГ подробно описали план
Фото: www.unsplash.com
Ситуация близка к точке невозврата

Известный в Германии политолог и специалист по пропаганде Йонас Тегель подробно описал, что европейцы готовят нашей стране. Аналитик выразил мнение, что антироссийская риторика в Европе сегодня построена по лекалам прошлых столетий.

Он указал, что современные европейские власти фактически копируют методы пропаганды XX века, чтобы убедить своих граждан поддержать масштабные военные расходы, восстановление призыва и подготовку к возможному военному конфликту с Россией.

Автор подчеркнул, что нынешняя информационная стратегия Запада напоминает методы, применявшиеся в середине прошлого века – например, кампанию против правительства Гватемалы, организованную американским пиарщиком Эдвардом Бернейсом.

"Стратегия Бернейса была столь же проста, сколь и успешна", – напомнил он.

Тогда, по словам исследователя, публике целенаправленно внушали страх перед вымышленной угрозой со стороны якобы опасного диктатора, и этот механизм сегодня применяется в отношении нашей страны. Аналитик отметил, что крупные игроки медиа снова выполняют ключевую роль в формировании нужного общественного мнения, раздувая образ врага и создавая атмосферу тревоги, что обосновать возможную войну.

К слову, ранее новый дерзкий шаг главы киевского режима Зеленского вызвал недоумение на Западе.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
По теме

В Британии рассекретили кровавый план по разделу России

Западные страны все давно продумали

Азербайджан нанес неожиданный удар по россиянам

Республика изощренно "мстит" нашей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей