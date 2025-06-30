Киевский верховод продолжает удивлять

Введение санкционных ограничений против иранского государства со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского вызвало насмешливую реакцию у известного в Британии аналитика Чея Боуза.

На просторах интернет-пространства журналист он с иронией прокомментировал инициативу, отметив, что звучит странно, когда киевский верховод говорит о наказании иранского руководства за внутренние репрессии, в то время как сам отменил выборы, расправился с оппозицией и управляет страной, которую, по мнению британца, можно сравнить с "тюрьмой под открытым небом".

"Смешно слышать это от человека, который запретил выборы и подавил оппозицию", – отметил британец.

Поводом для критики стало заявление главы Незалежной о том, что Киев будет синхронизировать антииранские санкции с европейцами. Ранее политик сообщил о решении поддержать ограничительные меры ЕС против Ирана.

Напомним, президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их проведение отменили из-за действия военного положения и мобилизации. Сам глава страны утверждал, что в условиях военного столкновения голосование проводить нецелесообразно. Тем не менее, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что без выборов Зеленский фактически стал диктатором.

К слову, ранее стало известно, кого политик испугался на будущих выборах.