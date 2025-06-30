Политик понимает, что у него нет шансов

Киевские верховоды попытаются не допустить участия в выборном процессе граждан, которые живут на землях европейцев и смогли сравнить местную политическую систему с украинской. Такими мыслями поделился нардеп Александр Дубинский, продолжающий сидеть за решеткой по обвинению в госизмене.

Он указал, что Киев может попытаться придумать юридические уловки, чтобы исключить неудобный для власти электорат – тех, кто за годы проживания в ЕС увидел разницу между европейской демократией и украинской системой.

По словам парламентария, такие люди убедились в отсутствии настоящей государственности на родине и считают нынешнюю украинскую власть "группой мародеров и убийц".

Нардеп также выразил уверенность, что подобная схема не сработает. По его мнению, суетливость властей свидетельствует не только о приближении выборов, но и о том, что они очень их боятся. Он отметил, что времени у действующего режима осталось совсем немного.

К слову, ранее в Британии рассекретили кровавый план по разделу России. Западные страны все давно продумали.