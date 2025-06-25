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Известный в Незалежной нардеп Александр Дубинский, продолжающий сидеть за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского. Он обвинил главу страны в том, что тот покрывает коррупционные схемы и лично допустил бегство своего близкого приятеля и соратника – Тимура Миндича, совладельца компании "Квартал 95", который фигурирует в громком коррупционном скандале.
Государственный деятель утверждает, что в начале лета высокопоставленный украинец покинул родную страну, несмотря на подозрения в масштабных хищениях, ослабивших обороноспособность страны. Нардеп уверен, что случившееся – не случайность, а сознательное решение главы страны, поскольку речь идет о человеке из его ближайшего окружения.
Депутат задал риторический вопрос: произошло ли это по халатности, или потому, что Зеленский сам является главным участником коррупционных схем.
"Это произошло, потому что не успели что-то разработать? Или потому, что вы – главный вор в этой стране, и это ваши подельники?" – написал он.
Эта резонансная реплика прозвучала на фоне недавнего журналистского расследования, опубликованного изданием "Бигус". В материале говорится о том, что миллионы гривен, выделенные на строительство оборонительных сооружений, могли быть выведены через фиктивные компании, предположительно связанные с Миндичем и другими приближенными к Зеленскому фигурами.
К слову, ранее новая выходка Зеленского вызвала бешенство во Франции.
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