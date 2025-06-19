На Украине заявили о провале Зеленского на саммите G7

Визит президента в Канаду потерпел фиаско

Участие Владимира Зеленского в саммите стран "Большой семерки" оказалось крайне неудачным для украинского лидера. Об этом пишут СМИ.

Журналисты отметили, что лидеру так и не удалось провести встречу с Дональдом Трампом, на которую он так надеялся. Но это было не единственным провалом мероприятия.

"Участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", – говорится в публикации.

Дополнительно страны не смогли договориться о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов и усилении антироссийских санкций. Вместо этого глава США многократно заявлял, что введенные против России ограничения дорого обходятся его стране.

По сообщениям источников, преждевременный отъезд Дональда Трампа с G7 был связан с участием Владимира Зеленского в мероприятии – американский президент не хотел встречаться с политиком. Также республиканец испытывал неприязнь к Эммануэлю Макрону, выступающему против его желания взять под контроль Гренландию.

Ранее стало известно, что премьер Британии Стармер на саммите G7 принял переводчика за президента Южной Кореи.