На Украине заявили о провале Зеленского на саммите G7

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Участие Владимира Зеленского в саммите стран "Большой семерки" оказалось крайне неудачным для украинского лидера. Об этом пишут СМИ.
Журналисты отметили, что лидеру так и не удалось провести встречу с Дональдом Трампом, на которую он так надеялся. Но это было не единственным провалом мероприятия.
"Участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", – говорится в публикации.
Дополнительно страны не смогли договориться о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов и усилении антироссийских санкций. Вместо этого глава США многократно заявлял, что введенные против России ограничения дорого обходятся его стране.
По сообщениям источников, преждевременный отъезд Дональда Трампа с G7 был связан с участием Владимира Зеленского в мероприятии – американский президент не хотел встречаться с политиком. Также республиканец испытывал неприязнь к Эммануэлю Макрону, выступающему против его желания взять под контроль Гренландию.
Ранее стало известно, что премьер Британии Стармер на саммите G7 принял переводчика за президента Южной Кореи.
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