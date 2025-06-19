Стармер на саммите G7 принял переводчика за президента Южной Кореи

Резонансный инцидент обсуждают в разных странах

На саммите G7 в Канаде глава британского правительства Кир Стармер стал участником курьезного инцидента. Политик оказался в очень неловкой ситуации. Он перепутал руководителя Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с его переводчиком.

В момент официального приветствия британец ошибочно пожал руку не президенту, а сопровождающему его переводчику. Кроме того, руководитель лондонской администрации замешкался при построении участников для общего фото, что поставило корейскую делегацию в затруднительное положение.

Журналисты отметили, что это произошло на следующий день после другого неловкого эпизода, когда он помог хозяину Белого дома Дональду Трампу поднять документы, случайно уроненные американцем на пол.

Позднее представитель британского королевства заявил, что между его родной страной и Южной Кореей сохраняются крепкие отношения, и Лондон намерен развивать сотрудничество в сфере обороны и свободной торговли. В ответ Ли Чжэ Мён подчеркнул, что его страна заинтересована в обновлении торгового соглашения с Британией.

К слову, ранее шеф европейской дипломатии Кая Каллас нахамила России, чем вызвала большой резонанс. Дипломат язвительно порекомендовала учить русский язык в случае остановки помощи украинской армии.