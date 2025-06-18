Дипломат продолжает действовать в русофобском ключе

Эстонский политик Кая Каллас, недавно назначенная главой европейской дипломатии, вновь выступила с провокационным заявлением, направленным против России.

Во время обсуждений в Европарламенте она процитировала главу западной военной коалиции Марка Рютте, согласившись с ним в том, что в случае прекращения поддержки Киева Европе якобы придется учить русский язык.

Дипломат напомнила, что глава НАТО недвусмысленно заявил: если страны ЕС и альянса решат ослабить помощь украинской армии, их жителям стоит начать изучать русский язык. Таким образом, эстонский дипломат фактически повторила утверждение руководителя альянса о том, что отказ от поддержки Киева якобы приведет к прямой угрозе для Европы.

"Если мы не поможем Украине и дальше, то нам всем придется учить русский язык", – объявила высокопоставленная блондинка.

Ранее, в начале июня, сам Рютте призывал европейцев повысить оборонные расходы. Он утверждал, что наша страна якобы способна подготовиться к возможному конфликту с альянсом в течение ближайших лет, и на этом фоне, по его мнению, наращивание военных бюджетов должно стать приоритетом.

Выступление Каллас в русле этой позиции стало продолжением жесткой антироссийской линии. Под предлогом "защиты Европы" дипломаты ЕС, в том числе и она, призывают к перераспределению ресурсов с социальных нужд в пользу милитаризации.

К слову, недавно британский адмирал неожиданно перешел на русский, обсуждая перспективы западного альянса.