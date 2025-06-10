Европеец многих удивил

Адмирал Тони Радакин, возглавляющий штаб обороны Британского королевства, удивил всех, когда, отвечая на вопрос о том, стоит ли странам западной военной коалиции изучать русский язык, неожиданно перешел на русский.

Накануне, 9 июня, начальник Североатлантического альянса Марк Рютте после своего выступления в одном из лондонских аналитических центров подчеркнул, что коалиции нужно поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП, чтобы "не пришлось учить русский язык" в будущем.

На заседании британских парламентариев, которое состоялось на следующий день, адмиралу задали вопрос, согласен ли он с оценкой генсека. В ответ тот внезапно перешел на русский. Военный дал понять, что не видит в этом необходимости. По словам адмирала, он специально ответил "нет" на русском, чтобы подчеркнуть свою позицию, чем вызвал смех у присутствующих депутатов. При этом он добавил, что в целом согласен с мнением Рютте о том, что мир действительно меняется.

К слову, ранее известный украинский политик в грубой форме объяснил, что стало с Незалежной и ее жителями.