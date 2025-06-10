Британский адмирал ответил по-русски, нужно ли учить русский язык в НАТО

Глава армии Британии неожиданно перешел на русский, обсуждая перспективы НАТО
Фото: www.unsplash.com
Европеец многих удивил

Адмирал Тони Радакин, возглавляющий штаб обороны Британского королевства, удивил всех, когда, отвечая на вопрос о том, стоит ли странам западной военной коалиции изучать русский язык, неожиданно перешел на русский.

Накануне, 9 июня, начальник Североатлантического альянса Марк Рютте после своего выступления в одном из лондонских аналитических центров подчеркнул, что коалиции нужно поднять расходы на военные нужды до 5% ВВП, чтобы "не пришлось учить русский язык" в будущем.

На заседании британских парламентариев, которое состоялось на следующий день, адмиралу задали вопрос, согласен ли он с оценкой генсека. В ответ тот внезапно перешел на русский. Военный дал понять, что не видит в этом необходимости. По словам адмирала, он специально ответил "нет" на русском, чтобы подчеркнуть свою позицию, чем вызвал смех у присутствующих депутатов. При этом он добавил, что в целом согласен с мнением Рютте о том, что мир действительно меняется.

К слову, ранее известный украинский политик в грубой форме объяснил, что стало с Незалежной и ее жителями.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

Между Украиной и Польшей случился новый конфликт

Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад

"Конец планеты": Мединский описал мрачный сценарий заморозки конфликта на Украине

Ситуацию нужно доводить до логического завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей