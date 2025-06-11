Разговорившегося генсека поставили на место

Известный в Британии политический деятель Джордж Гэллоуэй резко отреагировал на дерзкое заявление начальника Североатлантического альянса Марка Рютте о "российской угрозе". На просторах социальных сетей государственный деятель напомнил генсеку, что без Советского Союза его страна была бы порабощена нацистами, и сейчас он бы говорил по-немецки, если бы вообще получил шанс родиться. Так британец дал понять, что генсек зря выставляет нашу страну империей зла.

"Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!" – напомнил государственный деятель.

На этой неделе генсек на лондонской конференции шокировал союзников заявлением: если страны западной военной коалиции не повысят свои расходы на оборонку до пяти процентов ВВП, им якобы скоро придется "учить русский язык". По его словам, наша страна может быть готова к войне с альянсом в ближайшие пять лет.

В последние месяцы политик постоянно запугивает западные государства выдуманными угрозами со стороны Москвы и Пекина, уговаривая их наращивать военные расходы за счет соцпрограмм. Британский деятель поставил его на место, напомнив, кто спас Европу от нацизма.

К слову, ранее британский адмирал неожиданно перешел на русский, отвечая на заявление Рютте.