Политик Гэллоуэй осудил слова Рютте о российской угрозе

"Говорил бы по-немецки!": Рютте окатили холодной водой после наглых слов о России
Марк Рютте. Кадр: YouTube
Разговорившегося генсека поставили на место

Известный в Британии политический деятель Джордж Гэллоуэй резко отреагировал на дерзкое заявление начальника Североатлантического альянса Марка Рютте о "российской угрозе". На просторах социальных сетей государственный деятель напомнил генсеку, что без Советского Союза его страна была бы порабощена нацистами, и сейчас он бы говорил по-немецки, если бы вообще получил шанс родиться. Так британец дал понять, что генсек зря выставляет нашу страну империей зла.

"Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!" – напомнил государственный деятель.

На этой неделе генсек на лондонской конференции шокировал союзников заявлением: если страны западной военной коалиции не повысят свои расходы на оборонку до пяти процентов ВВП, им якобы скоро придется "учить русский язык". По его словам, наша страна может быть готова к войне с альянсом в ближайшие пять лет.

В последние месяцы политик постоянно запугивает западные государства выдуманными угрозами со стороны Москвы и Пекина, уговаривая их наращивать военные расходы за счет соцпрограмм. Британский деятель поставил его на место, напомнив, кто спас Европу от нацизма.

К слову, ранее британский адмирал неожиданно перешел на русский, отвечая на заявление Рютте.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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