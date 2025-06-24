Обстановка на международной арене остается нестабильной

На Западе поделились неожиданными выводами о том, что Североатлантическому альянсу удалось избежать прямой конфронтации с Россией только благодаря тому, что вопрос о вступлении украинского государства в организацию был внезапно исключен из повестки.

Об этом сообщил руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, отметив на просторах интернет-пространства, что именно это решение позволило сохранить мир. Шеф венгерской дипломатии порадовался, что здравый смысл в данной ситуации все же возобладал.

При этом агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах ранее передавало, что участники саммита НАТО в Гааге сознательно избегают острых формулировок в итоговой декларации. По данным издания, представители альянса решили не упоминать возможное членство Украины, чтобы не провоцировать внутренние споры и не углублять конфликт с Москвой.

Ранее во вторник, 24 июня, глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что в текущих условиях вступление его страны в НАТО невозможно. Судя по всему, на данном этапе альянс старается избегать открытого обострения.

К слову, ранее Лавров рассказал, что западные страны выпрашивают у России. Риторика зарубежных партнеров резко изменилась.