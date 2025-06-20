Оверчук: Россия опасается закрытия воздушного пространства над Арменией

Россия готовится к удару со стороны Армении: всему виной Запад
Фото: unsplash.com
Желание Еревана приступить к евроинтеграции обернется для Москвы неприятными последствиями

Если Армения продолжит процесс присоединения к Евросоюзу, то это может привести к закрытию воздушного пространства над страной. Вероятность подобного шага вызывает опасения в России, поскольку может серьезно нарушить систему грузоперевозок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он напомнил, что сейчас между Россией и ЕС прямого авиасообщения нет. Следовательно, если Ереван продолжит путь евроинтеграции, Брюссель может обязать его принять аналогичные меры. В результате это отразится на огромном количестве рейсов.

"Вот все эти сотни авиарейсов в неделю, куда они пойдут? Ну через Тбилиси будут ездить, понятно. То же самое с перецепками на границе",  – отметил Оверчук.

Политик напомнил, что в результате армянским фурам придется ехать до Верхнего Ларса, где будет происходить перецепка груза на тягач с российскими или белорусскими номерами. По его словам, сейчас российская сторона пытается оценить и подготовится ко всем сложностям, которые могут возникнуть в случае углубления евроинтеграции Армении.

Ранее Симоньян заявила об исчезновении Армении при плохих отношениях с РФ.

Источник: ТАСС

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