Республике послали однозначный сигнал

Журналистка Маргарита Симоньян озвучила, какое будущее ждет Армению в случае, если у республики будут плохие отношения с Россией. Она утверждает, что прогноз для государства крайне мрачный.

По ее словам, недружеские контакты между Москвой и Ереваном было бы плохим исходом. Только российская сторона от этого особо не пострадала – максимум, в стране испытали грусть от потери партнера. Зато армянское государство ждала бы незавидная участь.

"Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас", – сказала она во время выступления на общественно-деловом форуме.

Подобное высказывание Симоньян сделала на фоне решения Еревана вступить в состав ЕС, несмотря на то, что объединение не предлагало присоединиться. В России отмечают, что Армения не сможет одновременно иметь европейские амбиции и членство в ЕАЭС, поэтому заявку можно рассматривать как выход из организации.

Проблемы в отношениях между Москвой и Ереваном возникли после последнего обострения в Нагорном-Карабахе. Армянская сторона заявила о нападении азербайджанской армии на свои суверенные территории и призвала БРИКС вмешаться. Однако прибывшие на место инспекторы не обнаружили оснований для задействования пункта о коллективной обороне, что спровоцировало большую обиду республики в отношении России.