Ситуация на международной арене несколько изменилась

На фоне растущего напряжения на международной арене страны западной военной коалиции неожиданно решили изменить тональность своих официальных заявлений. Как пишет The Telegraph со ссылкой на проект итогового коммюнике, союзники договорились смягчить риторику в отношении Москвы. Этот документ будет подписан лидерами стран альянса по итогам саммита, проходящего 25 июня в Гааге.

В публикации отмечается, что формулировки в новой версии заявления заметно менее жесткие по сравнению с резкими высказываниями, прозвучавшими после предыдущих встреч. Решение о корректировке тона может свидетельствовать о попытке НАТО снизить градус конфронтации, несмотря на то, что в последнее время альянс активно усиливает военное присутствие у российских рубежей.

Одновременно с этим на повестке саммита стоят вопросы увеличения оборонных расходов и расширения производственных мощностей оборонной отрасли. НАТО продолжает укреплять свои силы, несмотря на видимое стремление облечь свои действия в более мягкие дипломатические формулировки.

Присутствие на саммите главы киевского режима Владимира Зеленского также подчеркивает, что украинский вопрос остается в центре внимания. Однако даже на этом фоне лидеры предпочли отказаться от резких выпадов в адрес России, что может говорить о попытке сохранить пространство для маневра в условиях затянувшегося конфликта.

К слову, ранее новая выходка Зеленского вызвала бешенство во Франции.