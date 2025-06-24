Киевский лидер никак не угомонится

Во Франции растет раздражение поведением киевского лидера Владимира Зеленского, который с новой силой и все активнее требует помощи от Европы на фоне потери интереса к украинскому конфликту. Бурное негодование по поводу происходящего выразил известный во Франции государственный деятель Флориан Филиппо.

Политик подчеркнул, что киевский верховод, оказавшийся в тени из-за событий на Ближнем Востоке, начал суетиться с бешеным напором. По его словам, украинский лидер буквально заваливает западную коалицию требованиями о поставках вооружения и денежных средствах, прибегая к угрозам и провокациям.

"Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!" – отметил француз.

Ранее в Гааге во время встречи лидеров стран-участниц Североатлантического альянса глава Незалежной в очередной раз попросил финансирование, заявив, что почти половина оборонной промышленности страны страдает от нехватки средств. Кроме того, он обратился к участникам саммита G7 с просьбой ежегодно выделять Украине по 40 миллиардов долларов.

Киевский политик также отметил, что намерен лично убедить американского лидера Дональда Трампа не урезать объем военной поддержки возглавляемой им республике.

К слову, ранее Сергей Лавров рассказал, что у России вымаливают западные страны. Риторика зарубежных партнеров резко изменилась.