Киевский лидер находится в тяжелом эмоциональном состоянии

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал крайне эмоционально на удары российских войск по военным объектам на территории Незалежной. Политик в истерике призвал США и их союзников усилить давление на Россию. Об этом он объявил в своем очередном обращении в социальных сетях. Глава Украины особо подчеркнул, что решение по этому вопросу зависит в первую очередь от вашингтонской администрации и других мировых лидеров.

"И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", – особо подчеркнул главарь режима.

Напомним, главное оборонное ведомство нашей страны ранее заявило, что российские военные нанесли серию ударов по объектам противника в ответ на террористические действия киевского режима. В ночь на 1 июня под Брянском в результате обрушения автомобильного моста, под которым шел поезд, погибли семь человек и 119 получили ранения. Кроме того, под Курском произошло обрушение моста во время прохождения грузового локомотива, тогда пострадали трое сотрудников поездной бригады.

Россия нанесла ряд ударов возмездия и теперь забившийся в панике Зеленский требует своих кураторов усилить давление на нашу страну.

К слову, ранее известный украинский политик в грубой форме рассказал, что стало с Украиной и украинцами.