На Украине могут совсем остаться без мужчин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому служба в ВСУ по контракту будет возможна для людей до 60 лет. Увеличение предельного возраста было вынужденной мерой из-за нехватки личного состава на поле боя – проблему пытаются решить также с помощью набора молодежи и иностранных наемников.

При этом жителей Китая подобная новость о происходящем на Украине возмутила. Люди возмущены, что по сути теперь каждого живого и стоящего на ногах украинца будут тащить в войска.

"Не зная причин и следствий, легко поддаться подстрекательству западных сил. Жалко всегда пострадавших людей, которые вынуждены воевать и погибать",

"В 60 лет помрет на поле боя, зато пенсию платить не надо, Зеленский такой умный!" – пишут люди в комментариях.

Сейчас, по сообщению СМИ, нехватка людей является главной проблемой Киева. Военные жалуются на измождение и отсутствие ротации, а также невозможность противостоять российским войскам на фоне превосходства в численности.

Ранее разведчик армии РФ рассказал об операции под Работино с разгромом колонны ВСУ.