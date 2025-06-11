Киевский режим ни перед чем не остановится

Александр Дубинский, нардеп Верховной рады Незалежной, который продолжает сидеть за решеткой из-за обвинения в измене киевскому режиму, раскритиковал главу страны Владимира Зеленского. Государственный деятель раскрыл зловещий план киевских властей.

Так, он обвинил главаря режима в том, что тот сознательно не проводил эвакуацию мирных жителей из городов, чтобы затруднить захват населенных пунктов российскими войсками.

Парламентарий подчеркнул, что такие действия руководителя страны являются "позором для всего человечества", поскольку он фактически абсолютно хладнокровно заявил, что жизни украинцев для него ничего не значат и он готов использовать их как "живой щит".

Нардеп подчеркнул, что глава Незалежной думает исключительно о сохранении своей власти и ради этого готов жертвовать жизнями сограждан.

Парламентарий также напомнил о решении властей привлечь к мобилизации украинскую молодежь в возрасте 18-25 лет. Молодым людям хотят предложить особый контракт: за год службы – 24 тысячи долларов, поступление в институты без экзаменов и ипотечное кредитование под 0%. Зеленский готов отправить даже школьников и студентов на фронт, лишь бы удержать свою власть.

К слову, ранее Зеленский выступил с истеричным заявлением после удара армии России по объектам всушников.