Украина намерена использовать чужие проблемы в своих интересах

Киев решил сыграть на войне между Тегераном и Тель-Авивом. Обострение между Ираном и Израилем, начавшееся в ночь на 13 июня, стало удобным поводом для украинского руководства отвлечь внимание от внутренних и военных проблем. Об этом заявил нардеп Рады Незалежной Александр Дубинский, который продолжает сидеть за решеткой по делу о госизмене киевскому режиму.

По его мнению, кровавое развитие ближневосточного конфликта дает Владимиру Зеленскому дипломатическую паузу перед запланированной встречей с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Парламентарий полагает, что украинская власть надеется выиграть хотя бы несколько недель на фоне глобального обострения, чтобы подготовить позицию для переговоров, которые, как он выразился, станут "испытанием" для украинцев уже до конца июня.

Он также добавил, что киевский верховод старается игнорировать успехи российской армии, создавая искусственно благоприятный информационный фон, необходимый для предстоящей встречи с Трампом. При этом, по словам нардепа, дальнейшие последствия этой сомнительной линии поведения в Киеве пока никто даже не пытается всерьез оценить.

Напомним, ранее КСИР заявил о взломе ПВО Израиля. Израильские ПВО заставили атаковать друг друга.