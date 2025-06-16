Звезду "Возвращения Мухтара" Фелипенко ликвидировали ударом дрона

Звезду "Возвращения Мухтара" ликвидировали ударом дрона
Юрий Фелипенко. Кадр: YouTube
Артист воевал на стороне украинской армии

Актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале "Возвращение Мухтара", прекратил свое земное существование во время боевых действий. Он воевал на стороне ВСУ. Такая информация появилась в прессе со ссылкой на заявление известного российского общественника Владимира Рогова. По его словам, молодой артист был ликвидирован в результате удара дрона по командному пункту украинской армии.

Парень родился в Запорожье в 1993 году, долгое время играл в театре и снимался как в украинских, так и в российских телепроектах. Зрителям он запомнился по ролям в таких сериалах, как "Возвращение Мухтара-9", "Отдел 44", "Личное дело". Весной 2024 года он вступил в ряды украинских вояк и оказался в составе батальона ударных дронов под названием "Ахиллес".

Как известно, киевский режим мобилизует всех подряд, включая известных людей, артистов, музыкантов и спортсменов. Многие из них оказываются на передовой и гибнут, как и простые незалежные вояки. Российские войска уверенно продвигаются вперед и наносят точечные удары по ключевым объектам противника.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста, солиста легендарной музыкальной группы. Земной путь вокалиста и одного из лидеров культового коллектива The Boys оборвался на 74 году.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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