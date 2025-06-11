Хаматова получила роль в спектакле украинского режиссера в Бостоне

В последнее время у звезды серьезные проблемы с работой

Некогда популярная в нашей стране артистка Чулпан Хаматова примет участие в спектакле "Наш класс", который поставит в Бостоне украинский режиссер еврейского происхождения Игорь Голяк.

Постановка основана на реальных событиях 1941 года и рассказывает о судьбах десяти одноклассников – пяти евреев и пяти поляков, дружба которых была разрушена войной и ненавистью. Российская звезда исполнит роль еврейки.

В комментарии к проекту она подчеркнула значимость темы и выразила желание громко говорить о том, как война разрушает человеческие жизни. "Наш класс" обещает стать одной из самых обсуждаемых постановок в театральной среде, особенно с учетом участия актрисы, которая давно критикует российские власти и покинула Россию вскоре после начала спецоперации.

Напомним, звезда в 2022 году эмигрировала из родной страны и не раз высказывалась против политики властей, что вызвало в РФ бурю обсуждений.

Игорь Голяк, в свою очередь, ранее инициировал акцию "Артисты за Украину", несмотря на то, что актерское образование получил в Москве.

К слову, ранее беглая знаменитость рассказала, при каком условии могла бы вернуться в Москву. В нашей стране у нее были очень высокие заработки.