"Не мой уровень": Боня резко высказалась о Каннском фестивале

Знаменитость объяснила, почему в этом году пропустила событие

Виктория Боня, которая в последнее время увлеклась альпинизмом, объяснила, почему в этом году решила пропустить Каннский фестиваль. Ранее блогер регулярно появлялась на мероприятии и общалась со знаменитостями. Сейчас же она утверждает, что столкнулась с переоценкой ценностей.

По словам ведущей, после экспедиции на Эверест она стала смотреть на мир иначе, поэтому теперь подобные вечеринки не производят на нее былого впечатления.

"Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

Боня утверждает, что в этом году Каннский фестиваль стал совсем другим, если сравнивать с предыдущими, и ей там быть совершенно не хочется. При этом она успела побывать на "Гран При" в Монако, хотя, как призналась Виктория, это событие она не считает выдающимся.

До этого в Каннах среди российских звезд засветились Лена Перминова, Ксения Собчак, Марк Эйдельштейн и другие.

Ранее после восхождения на Эверест Виктория Боня пожаловалась на российских мужчин из альпинистского сообщества, которые отказались поздравлять ее с восхождением.