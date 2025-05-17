Как сейчас выглядит бывший возлюбленный Виктории Бони Алекс Смерфит

Как сейчас выглядит бывший возлюбленный Виктории Бони Алекс Смерфит
Виктория Боня. Фото: соцсети
Парень сильно изменился за несколько лет

Бывший парень и отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит в последнее время кардинально сменил имидж. Несколько лет назад сын известного миллиардера перенес тяжелую болезнь, из-за которой был сильно изможден. Сейчас же он сумел не только вернуть физическую форму, но и нарастить гору мышц.

В своих соцсетях Алекс опубликовал снимок, на котором похвастался накаченными руками. Богатый наследник демонстрировал выдающиеся плечи, подтянутый и мощный торс, которые подчеркнул белой майкой-алкоголичкой. 

"Чувствую себя измотанным", – написал он на фото.

Фото: соцсети

Как известно, в последнее время неожиданные изменения во внешности Смерфита вызывают настоящий восторг у девушек. В комментариях под его публикациями можно встретить массу комплиментов и восхвалений из-за внешнего вида парня. Известно, что некоторое время назад у него была непродолжительная интрижка с супермоделью Александрой Амброссио, но сейчас он состоит в отношениях блогершей Анной Трифкович.

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