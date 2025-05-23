Боня пожаловалась на молчание россиян после восхождения на Эверест

Девушка очень расстроена

Виктория Боня, не так давно взобравшаяся на Эверест, продолжает делиться впечатлениями от этого события, но теперь говорит не о трудностях маршрута или пейзажах Гималаев, а о реакции общества. По словам телеведущей, несмотря на масштаб личной победы, ее успех был воспринят в России, особенно в альпинистском сообществе, без особого энтузиазма.

Недовольная звезда заявила, что ни один российский клуб не поздравил ее с восхождением. В отличие от зарубежных организаций, которые выразили уважение и поддержку, в родной стране ее достижение попросту проигнорировали. Особенно она отметила полное равнодушие со стороны российских мужчин-альпинистов, обвинив их в попытке приуменьшить значение ее поступка.

Некоторые представители сообщества поставили под сомнение самостоятельность ее подъема, предположив, что решающую роль сыграла помощь команды или использование дополнительных удобств, доступных звезде масштаба Бони. Виктория в ответ на это подчеркнула: в условиях экстремальной высоты никакие привилегии не работают – каждый борется с кислородным голоданием собственными силами и один на один.

Она также напомнила, что даже спустить человека вниз в случае беды и то бывает невозможно, не говоря уже о "затаскивании" кого-либо на вершину.

Боня считает, что подобная критика исходит не от сомнений в ее возможностях, а от предвзятого отношения. Она уверена, что если бы на ее месте был мужчина, многие из этих вопросов даже не возникли бы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".