Виктория Боня покорила Эверест

Виктория Боня покорила Эверест
Виктория Боня. Фото: соцсети
Знаменитость восхищает поклонников смелостью и непреклонностью

Виктория Боня наконец-то осуществила свою мечту – добралась до самой "крыши" мира. 19 мая она стояла на вершине Эвереста, на высоте 8848 метров, и ее имя официально внесли в список покорителей. Поздравления с достижением появились на ресурсе Everest Today.

Путь к вершине оказался куда жестче, чем Виктория могла себе представить. Еще в апреле ей пришлось срочно спускаться в лагерь из-за резкой слабости и проблем с акклиматизацией. Голова у звезды кружилась, состояние ухудшалось, в итоге ей пришлось лечь в госпиталь, так как врачи выявили вирус. Многие тогда подумали, что восхождение сорвалось. Но Боня, вопреки прогнозам, через несколько дней вновь двинулась в гору.

Знаменитость рассказывала, что ей пришлось идти, превозмогая боль, страх и изнеможение, но останавливаться она не собиралась, слишком сильным было желание завершить начатое. Каждым шагом она доказывала, что способна покорить самую высокую вершину мира. Эверест стал для телеведущей символом личной победы.

До этого Виктория уже поднималась на Манаслу. Эта вершина также очень опасна, но больше всего Боне хотелось покорить Эверест. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее психолог объяснила, почему Боня постоянно рискует.

Источник: People Talk ✓ Надежный источник
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