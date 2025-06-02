"Обесценивание женщин": россиянок возмутили слова Канделаки о декрете

Знаменитости пришлось оправдаться за свою позицию

Журналистка Тина Канделаки спровоцировала волну общественного недовольства, высказавшись на тему материнства и декрета. Она решила порассуждать об этом как мать, по слухам, уже троих детей, при этом добившаяся высоких карьерных успехов.

Канделаки отметила, что судьба женщины не так сложна и тяжела, как часто об этом говорят. По ее мнению, роды – это просто физиологическая особенность, которую каждая переносит по-разному. Некоторые продолжают работать, другие берут декрет, который в любой ситуации отбрасывает их назад в профессиональном плане.

"Но работу можно найти и на дому, продолжать развиваться... Все возможно наверстать, было бы желание", – указала ведущая.

Подобные слова вызвали невероятное недовольство у россиянок. Многие осудили знаменитость за то, что она отказалась поддерживать женщин и признавать, что рождение и воспитание ребенка – непростой труд. Некоторые отметили, что погоня за "успешным успехом" уже многим надоела и попросту не подходит.

"Очередное обесценивание женщин женщинами. Очень узкая и топорная мысль. Обстоятельства, возможности, здоровье разными бывают", – пишут дамы в соцсети.

При этом Канделаки в ответ отметила, что не пожелает никому идти в кадр на четвертый день после родов. Однако у ей было нужно зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать семью, поэтому и приходилось буквально рожать на работе. Именно поэтому теперь у нее есть няня и все возможности.