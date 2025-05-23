Поведение Анджелины Джоли в Каннах вызвало беспокойство людей

Артистка странно вела себя рядом с собственным охранником

Поклонники Анджелины Джоли выразили обеспокоенность поведением знаменитой голливудской актрисы во время ее выхода на красную дорожку в Каннах. Люди предположили, что она чувствовала себя очень неуютно рядом с сотрудником собственной охраны.

Судя по кадрам, знаменитость старательно избегала смотреть мужчине в глаза, пыталась с ним не контактировать и, по всей видимости, ощущала большую неловкость. Народ пришел к выводу, что ей не нравится находится рядом с охранником.

"В какой-то момент ее засняли отвернувшейся от него, когда он пытался привлечь ее внимание, пока она сидела за изысканным ужином. Вместо этого она перевела взгляд на другого члена своей команды и сумела привлечь его внимание. В другой раз охранник попытался вырвать букет красных роз из рук Анджелины, когда она общалась с поклонником", – пишут журналисты.

Поклонники звезды предположили, что у Джоли возникли разногласия с сотрудником и она пыталась не подавать виду на публике.