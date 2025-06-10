Канье Уэст сменил имя на Йе Йе

Музыкант продолжает эпатировать публику

Рэпер из Соединенных Штатов, известный всему миру как Канье Уэст, некоторое время назад решил сменить имя на Йе, а теперь вновь задумался о переменах.

Как передает американская пресса со ссылкой на официальные бумаги, музыкант решил выбрать для себя новое имя – Йе Йе. Издание указывает, что недавно в Калифорнии были поданы соответствующие документы от лица главного финансового директора артиста, Хуссейна Лалани.

Музыкант, прославившийся не только своими хитами, но и склонностью к странным высказываниям и скандальным поступкам, в очередной раз оказался в центре внимания.

Любопытно, что рэпер ранее заявлял о своем желании отказаться от антисемитских высказываний, за которые ему пришлось извиняться после шквала критики. Скандалы вокруг музыканта не утихают. Его манера говорить самые невообразимые вещи не раз шокировала публику.

Кроме того, Канье нередко эпатировал общественность своими личными отношениями: женщины, которые состояли с ним в романтических связях, часто появлялись на публике в весьма откровенных нарядах, привлекая к себе пристальное внимание. Артист постоянно пытается удивить народ и журналистов всевозможными провокациями.