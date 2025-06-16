Умер известный артист Джон Плейн

Умер известный артист, лидер легендарной группы
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды оборвалась на 74-м году

Умер пионер британской панк-сцены Джон Плейн. Земной путь вокалиста и одного из лидеров культового лондонского музыкального коллектива The Boys оборвался на 74 году. О трагедии пишет местная пресса.

Группа была основана в 1976 году и быстро стала заметным явлением на волне зарождавшегося британского панка. Уже зимой 1977 года коллектив подписал контракт с лейблом, став первой панк-группой в Британии с официальным договором. В том же году вышел их дебютный альбом.

Хотя The Boys не достигли массового коммерческого успеха, их вклад в развитие жанра признан весьма значительным. Группа прекратила существование в 1982 году, но спустя почти два десятилетия вновь воссоединилась в 1999-м. Имя покойного навсегда останется в истории мирового панк-движения как символ бескомпромиссного звучания и энергии целой эпохи.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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