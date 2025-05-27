Умер знаменитый советский и российский актер Василий Фунтиков

Звезде было 62 года

На 63-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Василий Фунтиков, известный по ролям в популярных сериалах и фильмах. Как сообщает пресса, артист ушел из жизни утром 27 мая у себя дома в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Прощание и захоронение звезды пройдут на Хованском кладбище.

Фунтиков был знаком зрителям по множеству теле– и кинопроектов. В его фильмографии около тридцати работ. Он сыграл в таких известных сериалах, как "Глухарь", "МУР есть МУР", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и экранизации "Герой нашего времени".

Наибольшую известность артист получил еще в советские годы, исполнив главную роль в мини-сериале "Каникулы Кроша", который вышел на экраны в 1980 году. Эта работа сделала его популярным среди зрителей по всему Союзу.

Помимо съемок в кино, Василий служил в Московском драмтеатре имени Пушкина, где играл в классических постановках. Его уход – это большая потеря для театрального и киносообщества. Коллеги и поклонники вспоминают его как талантливого и преданного своему делу человека.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной актрисы, звезде сериалов был всего 51 год. Женщина несколько лет боролась с тяжелым недугом.