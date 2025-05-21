Женщина умерла на 8 минут и рассказала, что увидела в загробном мире

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Американка рассказала о необычном опыте, который пережила во время клинической смерти. Девушка находилась в состоянии, при котором сердце не билось в течение восьми минут, и после этого уверовала в существование загробного мира.
Она вспоминает, что сначала оказалась в полной темноте, а затем полетела по светящемуся коридору, в котором видела потоки единиц и нулей, словно в цифровом пространстве. Боли или страха не было, только спокойствие и ясность, которые, как призналась девушка, невозможно описать словами.
Дальше она очутилась в белоснежной комнате без дверей, где стены были усыпаны числами. Затем перед ее глазами стали меняться фантастические пейзажи: заснеженные леса с причудливыми существами, которые тут же сменились на весенние виды, как только она подумала, что не любит снег.
В финале она увидела забор, за которым находилось таинственное строение. Там в комнате ее ждали семь загадочных фигур, которые протянули ей некий документ, но в этот момент женщина пришла в себя – уже в палате.
Американский лидер настаивает на скорейшем решении вопроса