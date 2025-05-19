Умер легендарный балетмейстер Юрий Григорович

Не дожил два года до 100-летнего юбилея: умер легендарный Григорович
Юрий Григорович. Фото: Kremlin.ru/wikimedia
Для культурного мира это огромная потеря

На 99-м году ушел из жизни прославленный хореограф и бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Его смерть стала настоящим потрясением для коллег, учеников и поклонников. Покойный был не просто автором выдающихся постановок, но и символом целой эпохи в российском балете.

Маэстро руководил балетной труппой главного культурного учреждения нашей страны с 1964 по 1995 год, а затем, с 2008 года, трудился там как штатный хореограф. Он подарил сцене бессмертные спектакли: "Щелкунчик", "Спартак", "Каменный цветок" и другие. Каждый из них – не просто танец, а целый мир, созданный им с потрясающей точностью и эмоциональной силой.

Как стало известно, причиной смерти легенды культурной сферы стали проблемы со здоровьем на фоне двустороннего воспаления легких. Последние две недели жизни он провел в одной из московских больниц, где врачи боролись за его жизнь.

Сейчас родные решают, где проводить прощание и хоронить хореографа. По предварительным данным, он будет погребен на Новодевичьем кладбище рядом с любимой супругой балериной Наталией Бессмертновой. Так они вновь окажутся рядом, уже в вечности.

К слову, ранее стало известно о смерти сына народной артистки. Мужчина скончался в тюрьме.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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