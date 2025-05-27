Шура рассказал, как едва не умер из-за препарата для похудения

Знаменитость допустил страшную ошибку при уколе

Популярный певец Шура Медведев уже долгие годы борется с лишним весом, который то уходит, то возвращается. Однажды в погоде на стройностью он даже подсел на популярные препараты для диабетиков, которые помогли многих звездам похудеть. Но все обернулось крайне неприятными последствиями.

По словам артиста, как-то раз он неправильно вколол препарат, поскольку невнимательно прочитал инструкцию. В итоге его состояние настолько ухудшилось, что он едва не лишился жизни. Оказалось, что вместо ограниченной дозы он ввел буквально весь шприц, что делать категорически запрещено.

"Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!" – поделился Шура.

Знаменитость отметил, что лекарство полностью отбило у него аппетит вы вело все лишнее. Он не мог есть, включая даже жидкую пищу, поскольку она выходила наружу.

Медведев поделился, что также ему сделали резекцию желудка, которая помогла похудеть. А от препарата он в итоге не отказался, и уже пять месяцев продолжает делать инъекции, но более обдуманно.