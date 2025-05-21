Умерла известная российская актриса, звезда сериалов Наталья Пикула

Женщина несколько лет боролась с тяжелым недугом

На 52-м году жизни скончалась актриса Наталья Пикула, знакомая зрителям по ролям в сериалах "Папины дочки", "Склифосовский" и другим. Последние годы, как пишут в прессе, она боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, которое в итоге и стало причиной ее ухода. О смерти артистки сообщил сценарист Илья Замешаев, близкий к семье.

Будущая звезда кинематографа появилась на свет в российской столице в 1974 году и с юных лет мечтала о сцене. Уже в студенческие годы начала сниматься в кино и в итоге стала частью более чем 130 проектов.

Зрители запомнили ее по работам в популярных российских сериалах – "След", "Кремлевские курсанты", "Метод Лавровой" и многих других.

Несмотря на болезнь, знаменитость до последнего оставалась сильной и не теряла присутствия духа. Официально диагноз не раскрывался, но родные и коллеги всегда отмечали ее стойкость и мужество в борьбе с тяжелым недугом.

Актрисы не стало накануне, 20 мая. Для многих ее уход стал неожиданным ударом – зрители, коллеги и друзья вспоминают ее с теплотой и благодарностью.

К слову, ранее в тюрьме умер сын народной артистки России.