Умер знаменитый советский артист Евгений Дога

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Знаменитый советский артист Евгений Дога, чей жизненный путь длился почти девять десятилетий, покинул этот мир 3 июня 2025 года. Его музыка была мостом между эпохами и странами. Написанные звездой композиции затрагивали сердца миллионов.
Будущий именитый композитор появился на свет весной 1937 года в небольшом молдавском селе Мокра и с ранних лет посвятил себя музыке. Свой творческий путь он начал с виолончели, и с годами стал композитором, окончив консерваторию в Кишиневе. Его произведения славились глубиной и особой поэтичностью.
Ныне покойная звезда написал саундтреки к сотням кинолент, среди которых особенно известен его вальс к картине "Мой ласковый и нежный зверь", признанный ЮНЕСКО шедевром XX века. Эта мелодия стала настоящим символом творческого наследия звезды. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, звезды телесериалов.
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